Terviseminister Riina Sikkuti sõnul tuleneb alkoholitarbimise mõningane vähenemine sellest, et toiduainete hinnad ehk inimeste ostukorv on üldiselt kallinenud. «Alkoholi hind ei ole küll selle kallinemisega sammu pidanud, aga kui ostukorv läheb kallimaks, siis inimeste esimene eelistus on ikka leivad-piimad ja vähem jääb raha alkoholi ostmiseks. See ei ole kuidagi positiivne trend, aga tõestab meile, et alkoholi hinnal on tegelikult roll ja me ei soovi tulevikus tarbimist vähendada mitte selle kaudu, et inimestel on toimetulekuga kehvasti, vaid selle kaudu, et alkoholi hind käib üldise elukalliduse tõusuga ühte sammu,» lausus Sikkut.