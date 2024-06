Varro Vooglaid, kes ei kuulu küll EKREsse, on aga erakonna riigikogu fraktsiooni liige, sõnab, et see, mida ta näeb, on EKRE-poolne enesehävitus. «Ma olen pikka aega väga murelikult jälginud, kuidas sisemised suhted üha halvemaks muutuvad.» Vooglaid räägib, et tema ei näe konflikti põhjustena niipalju maailmavaatelisi erinevusi, vaid inimsuhteid. «Nagu ikka, inimeste omavahelised suhted ja konfliktid, mis üha kasvavad ja kasvavad ning mida ei suudeta enam lahendada.»