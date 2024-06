Riho Terras: Pevkuri käekiri on turvaliste valikute ja peaministrile meeldimise käekiri

«Samasse ritta paigutaksin ka kindral Heremi ja kindralmajor Palmi. Hanno Pevkuri käekiri on turvaliste valikute ja peaministrile meeldimise käekiri. Tema poliitiline juhtimine on valdkonnas toimuvate arengute jälgimine ja nende kommenteerimine,» ütles Terras. «Ta pole suutnud piisavalt tagada riigikatse rahastust määral, mis on vajalik esmase iseseisva kaitsevõime kui ka liitlastega tehtava koostöö tagamiseks,» lisas ta.

Terrase sõnul võib selles olukorras riigikaitse tippjuhtide lahkumisest aru saada. «Veidral kombel on Reformierakonnale külge poogitud julgeoleku ja kaitsevaldkonnas eksperterakonna staatus,» lausus Terras ning lisas, et tema jaoks on see arusaamatu.

«Kaja Kallase jaoks oli kaitseministeeriumi valitsemisala tüütu kulurida kuni täiemahulise sõja puhkemiseni 2022. aasta veebruaris. Sealtpeale on ta oskuslikult etendanud valdkonna eestkõneleja ja eksperdi rolli, varjates oma ebakompetentsust riigivalitsemises,» nentis ta.

«Kaitseministeeriumi kantsleri ametist lahkumine on tõend sellest, et riigikaitset juhitakse poliitilise poole pealt kipakalt ja minister on oma töös ebaõnnestunud.»