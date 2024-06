Reinsalu Kusti Salmi lahkumisest: see protest ei tulnud tühjalt kohalt

«Me ei täida isegi NATO nõudeid, mis on meie vägedel vajalikud liitlaste kaitseplaani alusel Eesti kaitsmiseks. Aasta on raisatud ja selle kriitilise otsuse lahendamiseks pole midagi tehtud,» lausus Reinsalu.

Reinsalu nentis, et saatis eelmisel nädalal peaminister Kaja Kallasele kirja, et uurida kaitsekulude vähendamise kohta. «Valitsus sellele ilmsesti vastata ei julenud, sest see tagastati sisuliselt vastamata tehnilise õigustusega, et peaministrilt ei tohi ma nii aru pärida. Aga miks ei tohi?»

Ta lisas, et valitsus peaks kaitsekulude vähendamisest loobuma. «Teiseks, vajalik on selgelt poliitilisel juhtkonnal aru anda, miks kriitiliste otsustega on aasta venitatud, mitte hämada. Kolmandaks, tuleb langetada otsused täiendava moonavaru soetamise kohta ja katta need vahendid vajadusel riigikaitselaenuga. Tegemist on ühekordse, mitte püsikuluga,» lausus Reinsalu.