Litsentsisüsteem hõlbustaks alkoholimüüjate korrale kutsumist

Sotsiaalministeeriumis on kaalumisel alkoholimüüjate litsentseerimise süsteem, mis terviseminister Riina Sikkuti sõnul on aktsiisitõusude kõrval teine vahend, millest loodetakse abi joomise vähendamisel. Politseimajor Roger Kumm ütles, et politsei toetab litsentsisüsteemi loomist, millest nemad loodavad abi ka müügireeglite rikkujate ohjeldamisel.

«Alkoholimüügi litsentsisüsteem tähendab sisuliselt seda, et kohalik omavalitsus saab hakata välja andma alkoholimüügi litsentse ja saab neid rikkumiste korral ka ära võtta. Praegu on alkoholimüügi eeskirjade vastu eksivate kaupmeeste korrale kutsumine keeruline. Seda võimalust me analüüsime rohelise raamatu koostamise raames, aga on rahvusvahelisi näiteid, et niisugune süsteem töötab. Küsimus ongi selles, kuidas see Eestile sobivaks kujundada ja millised argumendid selle kasuks on,» rääkis Sikkut.