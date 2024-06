Ukraina allkirjastas taastamiskonverentsil 110 rahvusvahelist lepingut

«Konverentsi lõpetame kokkulepete, memorandumite ja lepingutega igas valdkonnas. Konverentsi käigus sõlmitud lepingute arvu ja ulatuse järgi otsustades näeme, et meie partnerid on valmis investeerima Ukraina ärisse ja sisenema Ukraina turule,» ütles esimene asepeaminister ja majandusminister Julia Svõrõdenko.

«Saksamaa teeb kõik endast oleneva, et Ukraina saaks 2024. aastal eksportida vähemalt 7,2 miljonit tonni põllumajandussaadusi kuus - tase, mis saavutati tänu Euroopa partneritele juba täismahulise sõja algusest,» ütles Saksa põllumajandusministeeriumi parlamendiküsimuste riigisekretär Ophelia Nick.

Nick märkis, et vaatamata kõikidele kaotustele on Euroopa ja rahvusvahelised partnerid G7 riikidest suutnud viimase kahe aasta jooksul palju saavutada, samas on ülimalt olulised solidaarsuskoridorid ja Ukraina teraviljaekspordi algatuse toetamine, mis muutis stabiilseks kogu Ukrainast pärit põllumajandussaaduste ekspordi.