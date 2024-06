Ukrainas röövitud laste pilte postitatakse lapsendamise veebisaitidele

Analüütikud märgivad aga, et Vene võimud, sealhulgas Vladimir Putin ja Kremlist ametisse nimetatud laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova püüavad Ukraina laste väljasaatmist ja lapsendamist sageli õigustada humanitaarkaalutlustega ning varjata seda, mis on lõpptulemusena osa genotsiidist, mille eesmärk on Ukraina orbude päästmise varjus Ukraina rahva identiteedi hävitamine.

«Teated, et mõnel neist lastest on seaduslikud eestkostjad, kes taotlevad nende tagasisaatmist, õõnestavad Venemaa jõupingutusi väita, et Ukraina laste küüditamine on humanitaarvajadus, ja rõhutab tõsiasja, et Venemaa võimud näivad kavatsevat nende jälgi varjata, et raskendada laste leidmist ja Ukrainasse tagasitoimetamist,» osutas ISW.