Prognoosi järgi on meeste oodatav eluiga 2085. aastaks 85,3 ja naistel 90,9 aastat. Loomulik iive jääb negatiivseks.

2023. aastal sündis Eestis kokku 10 949 last, mis on varasema aastaga võrreldes üle 800 lapse võrra vähem. Kokku sünnitas eelmisel aastal 10 631 naist, keda on 2022. aastaga võrreldes 765 vähem. 10 495 juhul sündis üks laps, kaksikuid sündis 135 korral ning ühel korral sündisid nelikud. Kolmikuid mullu ei sündinud. Mitmiksünnituste osakaal oli 1,3 protsenti kõikidest sünnitustest.