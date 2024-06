Pallidega varustatud koolistaadionid avati kõikidele huvilistele

Neljapäeva keskpäeval Kristiine Spordimaja väliväljakul toimunud avaüritusel anti spordiväljakute valdajatele üle esimesed spordiinventari kastid, kust saab kohapeal kasutamiseks laenata palle ja teisi spordivahendeid põhimõttel: võta, mängi, tagasta.

Koolistaadioneid on linn avanud juba kolmel suvel, kuid spordiinventari kastid viiakse koostöös SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskusega staadionitele esimest korda. Kõikidele avatud koolistaadionitele ja spordiväljakutele jõuavad need hiljemalt jaanipäevaks.

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul on väga pikalt räägitud, et staadionid tuleks lukust lahti teha. «Kolme aasta jooksul me oleme jõudnud koole meelitades, neile lubadusi andes umbes kolmandiku koolistaadionite avamiseni. Nüüd on käes see hetk, kus reegel on see, et staadionid on lahti. Sest nende kolme aasta kogemus on lihtne: inimesed tahavad tulla nendele väljakutele palli mängima, sporti tegema. Mitte midagi muud tegema, mitte midagi ära lõhkuma või muud pahandust tegema,» ütles Oja.

Ta lisas, et võib ju tunduda, et mis see siis ära ei ole: keerad aga väravad lukust lahti ja korras. Tegelikkuses aga ootas suur töö ees haridusametit, mis pidi koolidega suhtlema. Seejärel tuli munitsipaalpolitsei amet, mis lubas aidata võimalike turvalisuse probleemide puhul ning lõpuks aitasid kõik linnaosade valitsused tagada selle, et asi igapäevaselt toimiks ja koolidel poleks vaja selle pärast muretseda. «Ja lõpuks ütles kultuuri- ja spordiamet, et paneme siis sinna juba pallid ka. See saabki nüüd teoks koos sihtasutusega Liikumisharrastuse kompetentsikeskus Terve Eesti Eest,» lausus Oja.

Sihtasutuse juht Alo Lõoke ütles, et pallikaste jagatakse mujalgi kui Tallinnas. «Eile jõudsid need ka Järvamaale, Paidesse, Türile, Väätsale, Järva-Jaani ja varsti jõuavad need veel mitmesse kohta,» rääkis Lõoke.

Seda, et pallid võiksid spordiväljakutelt ära kaduda, korraldajad ei karda. Oja sõnul läheb nendega tõenäoliselt samamoodi, kui koerajulkade koristamiseks mõeldud kilekottidega, mille rullid alguses hoidikutest pihta pandi. «Alguses kadusid need ära, aga siis inimesed said aru, et pole vaja tervet rulli taskusse pista, sest neid kotte saab siit alati võtta,» lausus abilinnapea.