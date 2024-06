Kaitseminister Pevkur: lähtume kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest ja maksumaksja rahalisest võimekusest

«Igasuguseid küsimusi võib küsida ja teil ei ole nendele küsimustele ka vastuseid. Ei [kaitseväe] juhatajaks olnud kindral Riho Terrasel ega kaitseminister Urmas Reinsalul ei ole selle kohta vastust, miks tollal ei jõutud kolme protsendini riigikaitsekuludest. Ma räägin reaalsetest tegevustest, mida see valitsus on teinud. Ja ajal, mil mina olen kaitseminister olnud, on kaitse ja kulud tõusnud 770 miljonilt 1,34 miljardini. See on rohkem kui kogu Riho Terrase kaitseväe juhatajaks olemise ajal kokku ühe või kahe aastaga,» rõhutas Pevkur. Ta lisas, et seega on riigikaitse prioritiseeritud ja saab väga olulist tähelepanu.