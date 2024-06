FOTOD Riigikogus saadeti aplauside saatel erukindral Laaneots pensionile

Reformierakonna fraktsiooni liige Luisa Rõivas rääkis, et tunneb Laaneotsa juba kümme aastat. «Ta liitus Reformierakonnaga 2014, kui Venemaa agressioon Ukrainas algas ning Reformierakonna ja kogu Eesti jaoks sai julgeolekuteema olulisimaks prioriteediks,» ütles ta.

«Ants olnud alati see kolleeg, kes hommikuti kohvimasina taga küsib kuidas läheb ja kellel on alati mõni meeldiv kommentaar. Ants on andnud kindlasti väga suure panuse Eesti kaitse- ja julgeolekupoliitikasse ning harinud Eesti inimesi neil teemadel innukalt,» lisas Rõivas.