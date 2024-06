Hispaania saadab Eestisse NASAMS keskmaa õhutõrjekompleksi neljaks kuuks

«Mul on hea meel tänase kohtumise tulemusel teatada, et Hispaania tuleb taas Eestisse keskmaa õhutõrjekompleksiga NASAMS. Siirmine on osa NATO missioonist ehk see toimub Vilniuse tippkohtumisel kinnitatud NATO õhukaitse rotatsioonilise mudeli raames. Augustist alates on süsteemid Eesti õhuruumi kaitsmas 4 kuud,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.