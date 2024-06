Linnavolikogu võttis vastu Tallinna lisaeelarve

«Lisaeelarve vastuvõtmisega alustasime ühistranspordi ambitsioonikate arenguplaanide elluviimisega. Nende plaanide elluviimisel on võimalik linlaste kasutusse tuua lähiaastatel täiendavalt 10 uut trammi, 30 biogaasil töötavat bussi, 40 akutrolli ning projekteerida ja uuendada trollitaristu. Tulemusena muutub ühistranspordi kasutamine mugavamaks ja vajadus auto kasutamise järele väheneb,» ütles linnavolikogu esimees Maris Sild.

Lisaeelarve toel tuuakse Tallinnasse rohkem haljastust, sealhulgas on plaanis juba sel sügisel istutada Tallinnasse 1000 uut puud. Täiendavaid vahendeid eraldati ka keskkonnaprogrammide elluviimiseks ning linna- ja õppeaedade arendamiseks.

«Hea uudis on see, et lisaeelarvega eraldasime täiendavad vahendid talvise tänavahoolduse kvaliteedi tõstmiseks. Sellega astume olulise sammu linnakodanike lumekoristamise teoorjuse lõpetamise suunas,» tõi välja Tallinna linnavolikogu aseesimees Sven Sester.