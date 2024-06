Otsus on tingitud Tallinna võimukoalitsiooni otsusest valida uus volikogu esimees, kes peaks tulema Reformierakonnast. Kuna Reformierakonna kandidaat on tõenäoliselt Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi, kes ei kavatse koolijuhtimisest loobuda, siis määratakse esimehele hüvitis.

Lahkuv volikogu esimees Maris Sild (SDE) selgitas istungil, et see on volikogu otsustada, kas volikogu esimees saab palka või hüvitist. Küsimusele, miks just 75 protsenti, vastas Sild, et see olevat tema otsus, sest nii tundus mõistlik. Tema arvutuste kohaselt peaks uue esimehe hüvitise suuruseks olema 6823 eurot kuus.