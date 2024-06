Küüditatu lugu. «Meid hoidis kaitseingel»

Teate, mis see on – nii küsib kauaaegne matemaatikaõpetaja sellise häälega, nagu arutleks ruutvõrrandi lahenduskäigu üle. Vaikus. Täielik null. «See on minu talisman. Pulgavokk,» ütleb Malle (82). Laste silmad on suured nagu tõllarattad – sellist asja pole nad oma elus näinud.