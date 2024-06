Ukraina president tänas Jaapani peaministrit antud abi eest

"Jaapan on rahvusvahelise õiguse ja inimelude kaitsmisel Aasias ilmselge liider. Alates Venemaa kuritegeliku sissetungi esimestest päevadest on Jaapan seisnud meiega ning see annab meile kõigile jõudu ja võimekusi sissetungijatele vastu seista," ütles Zelenskõi.