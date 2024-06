Piltuudis: Tallinnas lehvis Eesti lipp tagurpidi

Eesti trikoloor oli tagurpidi masti tõmmatud Olerexi Linnu tee / Sõpruse pst tanklas. «Olerex väga vabandab juhtunu pärast! Kahjuks oli tegemist inimliku eksimusega, kuid oleme antud töötajale juba teinud range noomituse,» kommenteeris Olerexi esindaja Eiris Teeveere-Ots. Mõne aja pärast selgitas Teeveere-Ots, et olukorda uurides selgus, et lipp ise oli õigetpidi, kuid lipu nööriga olid probleemid ning vihma ja tuule tõttu läks lipp keerdu ning seetõttu oli tagurpidi. «Välja on kutsutud hooldustöötajad, kes tegelevad probleemi lahendamisega, et sellist olukorda edaspidi ei tekiks,» lausus ta.