Reformierakonnas kired möllavad: kaalutakse Pevkuri sobivust ministriks

Vaga heidab Pevkurile ette, et ta ei läinud valitsusse 1,6 milajrdi euro ettepanekuga laskemoona ostuks. «Kokkuvõtvalt - vajadus seda arutada valitsuse tasemel on olnud, kuid Salmi ja Heremi väitel pole kaitseminister teadlikult seda valitsusse viinud. Kaja kinnitab, et tema on selle plaani kohta lugenud vaid ajakirjandusest. Tunnustust väärib rahandusminister Mart, kes läks Heremi ja Salmi juurde briifingule, et sellest ettepanekust pilt ette saada. Et sellist koordinatsiooni ei teinud erakonnas vastutav minister, on vale, kirjutas Vaga.