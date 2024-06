GALERII JA VIDEO Uus PESA tramm näitab öösiti oma võimeid

«Praegu katsetame läbisõite, teeme kiirendusteste, pidurdusteste. Teeme tühimassiga sõite, samuti täismassiga,» ütles Tallinna Linnatranspordi (TLT) teenindusdivisjoni juht Hannes Falten.

Trammidepoos seisab 20 tonni raskusi, mille abil proovitakse trammi võimeid täismassiga sõidul. Foto: Sander Ilvest

Täismassiga testsõidu jaoks seisab depoos 20 tonni raskusi. Need laotakse trammi põrandale ning see raskus vastab olukorrale, kus tramm on puupüsti sõitjaid täis. «Niimoodi saame teada, kuidas sõitjaid täis tramm kiirendab, pidurdab, läheb kurvi ja kui kiiresti seisma jääb.

Katsetasime, kui kiiresti tramm suudab 70 km/h pealt peatuda. Pidurdusteekond oli alla 60 meetri,» rääkis Falten. Trammi pidurdusvõimet näeb videost.

PESA trammil on üks mootor vähem kui Hispaanias tehtud CAFi trammidel ja mootorid on võimsamad. See tähendab Falteni sõnul seda, et PESA tramm ei tekita niisugust undavat või vinguvat heli, nagu CAFid. Peale selle on uue trammi alusvankritel määrdesüsteem, mis tähenda, et kurvides teevad need oluliselt vähem kriginat.

Kuigi see väljast vaadates ei paista, on uus tramm teistest 10 cm laiem. Selle esiots on kitsenev, nii et kogu tramm tundub kitsamana. «Tegelikult on see natuke laiem ja minu meelest ka reisijasõbralikum. Seisukohti on selles rohkem, kui eelmistes trammides. Samuti on eraldi tähistatud kohad nii lapsevankrite kui ratastoolide jaoks,» kiitis Falten.

TLT teenindusdivisjoni juhi Hannes Falteni sõnul paistab uus tramm väljast vaadates tteistest kitsam, kuid tegelikult on see hoopis 10 cm laiem. Foto: Sander Ilvest