Eesti rahvas vananeb ja sündimus on statistika ajaloo madalaim

Statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika tiimijuht Terje Trasberg kommenteeris, et kuigi Eestis on rahvaarv viimase kahe aastaga pea kolm protsenti kasvanud ja tõus on kestnud juba viimased seitse aastat, on asja taga suur sisseränne ning sõjapõgenike Eestisse tulemine, eestlased ise sellesse suurt ei panusta. Edaspidiseks prognoositakse aga vaid langust. 2085. aastaks näitab põhistsenaarium 12,5-protsendilist langust ehk Eestis elaks siis ligi 1,2 miljonit inimest, mis sarnaneb 1960. aastaga.