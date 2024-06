Kaitseminister Hanno Pevkur tõdes ühismeediasse kirjutatud postituses, et on selge, et Kristo Enn Vaga poolt fraktsioonile saadetud kiri on kirjutatud teadlikult sooviga see meediasse lekitada. «Minu hinnangul kahjustab selline tegu nii erakonna, valitsuse kui peaministri mainet. Küllap aeg annab arutust, millised olid kirjutaja motiivid. Fakt on see, et Reformierakonna ja sealhulgas minu kaitseministriks oleku ajal on kaitse-eelarve kasvanud ca 770 miljonilt ca 1,34 miljardini ja oleme viimase kahe aastaga soetanud rohkem laskemoona kui varasema 30 aastaga kokku,» ütles ta.



Pevkuri sõnul on raha puudu igas valdkonnas, kuid valitsus ei langeta otsust suunata mistahes valdkonda raha ilma korraliku analüüsita, et kuhu, miks ja millal see läheb. Kaitsemoona soetamise analüüs koos arvutustega jõudis tema väitel tema lauale 1. juunil ning Kusti Salm andis oma lahkumissoovi talle edasi 27. mail. «Kantsler on suurepäraselt kursis, et iga rahaeralduse eeltingimuseks on põhjalik analüüs. Seega väide, et hr Salmi lahkumise põhjuseks on valitsuse keeldumine kaitsevaldkonnale laskemoona ostmiseks täiendavaid vahendeid suunata, ei sobitu kuidagi kronoloogiasse.»



Pevkur meenutas, et kaitseväe juhataja palve peale leiti kiirelt aeg, et kaitseväe juhataja, kaitseväe juhataja asetäitja ning kantsleriga asja arutada ning see arutelu toimus 5. juunil. Samal päeval tutvustati arvutusi ja metoodikat ka rahandusministrile, kes lubas peale kohtumist oma ministeeriumis kaaluda alternatiive, et saaks valitsuskabinetis teemat sisuliselt arutada. «Eelmise ja selle nädala jooksul on teemat tutvustatud veel erinevatele erakondadele (sh Reformierakonna inimestele, kus materjalidega tutvus ka hr Vaga) ja kokku on lepitud arvutuste tutvustus Riigikaitse komisjonile 17.06.2024,» kirjutas Pevkur.



Nüüd tuleb Pevkuri sõnul võtta valitsusel seisukoht, kuidas moonaostu finantseerida ja teema lahendada. «Kinnitan, et Kaitseministri ja Kaitseväe juhataja vahel ei ole erimeelsusi,» lisas ta. Ta lisas, et Ukraina abistamisega jätkatakse ning võib-olla peab abi isegi suurendama.