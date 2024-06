GALERII Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalis mälestati juuniküüditamise ohvreid

Samuti avati memoriaali nimekoridoris uued nimetahvlid. Nende hukkunute saatus on selgunud Eesti Mälu Instituudi uurimistöö käigus, mil tehakse koostööd lähedastest kuni saatkondadeni. Selleks, et terroriohvrite all kannatanud leiaksid oma väärilise mälestuspaiga memoriaali nimede seinal, saavad kõik kontrollida oma sugulaste andmeid ning edastada uut teavet Eesti Mälu Instituudi hallatavas e-memoriaalis.