Soomes taasavati kolm aastat suletud olnud Eesti aukonsulaat

«Aukonsulid on Eestile väga suure tähtsusega. Kuna oleme väike riik, ei suuda me kogu maailma saatkondadega täita, mistõttu aukonsulid täidavad Eesti jaoks asendamatut rolli. Aukonsuli ülesandeks on kahe riigi vahel tihendada või luua äri- ja kultuurisidemeid ning tugevdada kogukondi,» ütles Tsahkna.