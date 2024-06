KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi Rail Balticust: miks me tegeleme selle mitte kuhugi viiva raudteega?

Veel lisas Ruussaar, et Rail Balticu hinnanguline maksumus on kolme Balti riigi riigikontrolöri hinnangul neljakordistunud.

Marek Strandberg möönis, et see on asi, mille eest ka hoiatati. «See on asi, mida me nägime siis, kui ametnikud salatsedes - kellest mõnest on saanud ka ministeeriumite kõrged juhid kantslerite näol - rääkisid meile, kuidas kõik on väga hea.»

Ta tõi välja, et kui kriitiliselt küsiti, et miks raudtee elektrifitseeritakse või et miks läheb Rail Baltic läbi Pärnu, mitte läbi Viljandi või Tartu, siis vastati, et kõik on planeeritud. «Ehk siis - maastik on üles küntud, kõik loodavad saada sealt oma tulu,» sõnas Starndberg.

«Minu meelest on tänasel hetkel selle Rail Balticuga see seis, et kui öeldakse, et see on Euroopa jaoks huviobjekt ja väga oluline, siis me peaksime panema käed puusa ja ütlema, et: «Vabandage, meie jaoks ei ole. Kui tahate, et see on, siis makske see kinni».»

«Rail Balticu tasuvusanalüüsi tulemusena viidati 76 riskile, millest üks on see, et kui raudtee valmis saab, võib tulevastel operaatoritel selle vastu puududa huvi ja turunõudlus on väike, kuna sellel liinil ei sõida piisavalt ronge, mis veavad kaupa. Veel vähem sõidab seal ilmselt ronge, mis on pungil reisijaid,» sõnas Ruussaar.