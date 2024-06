«Ka kõigil NATO liikmesriikidel, välja arvatud USA, on meeletu laskemoona puudus ja seda on läbivalt NATO kaitseplaanides räägitud. Ja kui me vaatame, kui kiiresti on riigid endale laskemoona varunud, siis vaieldamatult on Eesti kõige kiirema tempoga. Me oleme viimase kahe aastaga juba soetanud laskemoona rohkem kui viimasel 30 aastal kokku,» ütles Pevkur.

«Kui nüüd rääkida 1,6 miljardi euro teemal, siis varem ei ole olnud ühtegi kirja pandud arvutust, mida see summa võiks sisaldada ja seda on kaitseväe juhataja ka kenasti öelnud. Nüüd juunikuus esitas ta mulle ka arvutused. Ja kui me vaatame seda, mida me nende arvutustega edasi oleme teinud, siis on loogiline, et me oleme seda arutanud kõigepealt rahandusministriga, kas meil on üldse võimekust seda raha leida ning arutanud seda ka erinevate fraktsioonidega,» selgitas ta.

Pevkur lisas, et esmaspäeval kell 11 koguneb kaitseministeeriumis riigikaitse komisjon nende arvutustega tutvuma. «Me oleme hästi kiiret tempot sellega hoidnud, et jõuaksime selle aruteluga ka valitsusse. Midagi ei ole teha, riigis on oma eelarveprotsess, kuidas otsuseid tehakse,» nentis Pevkur.

«Iga arutelu on hea ja kui vähegi valmisolek on, siis minu taha see kindlasti ei jää, et raha juurde panna. Me oskame seda raha väärikalt kasutada,» kinnitas ta.

Kantsler Kusti Salmi võimaliku lahkumise kohta ütles Pevkur, et temal ei ole kombeks kedagi jõuga kinni hoida.

«Me rääkisime ja ma ütlesin, et minu jaoks ei ole see hea uudis. Aga see, mis nüüd sellele järgnenud on, on nii, nagu peaminister ütles, mõneti ebaõiglane. Need etteheited, mis valitsusele ja kõikidele valitsuspoliitikutele on tulnud, ei ole nendele numbritele otsa vaadates kuidagi põhjendatud. Eks me proovime rääkida ja vaadata, mis see õige aeg tema lahkumiseks on. Selge on see, et usaldust meil praegu sellisel kujul enam kantsleriga ei ole,» nentis Pevkur.