ANALÜÜS Selgus Reformierakonna järgmine esimees

Kui Pevkuril ka oli võimalusi saada Reformierakonna järgmiseks juhiks ning seekaudu ka peaministriks, siis eelmisel nädalal mängiti suur osa neist võimalustest maha. Reedel kirjutas Reformierakonda kuuluv riigikogu liige Kristo Enn Vaga, et Pevkur peaks tagasi astuma. Pevkur viitas vastuses, et tegu on erakonna sisepoliitilise võitlusega. Vihje käib ilmselt selle kohta, et Vaga abikaasa Stinne Loo on Andrus Ansipi nõunik ja Ansip toetab Reformierakonna uue juhina teadagi keda. Järgmistes avaldustes on Pevkur veel teravamaks läinud: tegu on tema poliitilise tapmisega.