Ministri jutt ei heiduta: Salm ei kavatse enne suve lõppu ametist lahkuda

Kantsler selgitas, ta usub, et tal on omajagu teadmisi ja kogemusi, mis tuleb nüüd detailselt uuele kantslerile üle anda: «Samuti on mul plaanitud juulikuusse terve rida kohtumisi uue ametisse astuva kaitseväe juhataja kindral Andrus Meriloga, et sama moodi need asjad kõik korralikult üle anda.»

Salm tõrjus väiteid, justkui oleks ta tegevus ajendatud Reformierakonna sisevõitlusest täitmaks peaminister Kaja Kallase tõenäolise Euroopa Liidu ametisse mineku järel tühjaks jääv positsioon. «See on kaitseminister Pevkuri tõlgendus,» sõnas Salm ja lisas, et ta on oma lahkumise põhjuseid ministrile korduvalt jaganud ning ta jääb nende juurde.

Ka eitas ta seda, et tema tegevuse taga oleks solvumine, et Pevkur ei toetanud kaitseväe juhataja kohhale tema kandidaati, Veiko-Vallo Palmi ning Salm ütles, et ta usaldab kindral Andrus Merilot sajaprotsendiliselt, seega on see väga pahatahtlik interpreteering kogu olukorrast.

Salm esitas kolmapäeva pärastlõunal kaitseministrile tagasiastumispalve ning ta kommenteeris, et selle taustaks on muu hulgas mure Eesti kaitsevõimekuse arendamise tempo ja finantseerimise pärast, mis ei võimalda tema hinnangul Venemaad kaudtule laskemoona vähesuse tõttu sõjalise konflikti vältimiseks piisavalt heidutada. Tema hinnangul on puudu 1,6 miljardit, et laskemoonavarude puudujääki likvideerida.

Kuigi tema ametiaeg saab läbi suve lõpus, on kaitseminister Hanno Pevkur viidanud, et ta võiks lahkuda varem. Pevkur sõnas täna «Vikerhommikus» Kusti Salmi võimaliku lahkumise kohta, et tal ei ole kombeks kedagi jõuga kinni hoida.

«Need etteheited, mis valitsusele ja kõikidele valitsuspoliitikutele on tulnud, ei ole nendele numbritele otsa vaadates kuidagi põhjendatud. Eks me proovime rääkida ja vaadata, mis see õige aeg tema lahkumiseks on. Selge on see, et usaldust meil praegu sellisel kujul enam kantsleriga ei ole,» nentis Pevkur.