Tallinn toetab Kultuuriöö raames 11 kultuurisündmust

Kultuuriöö eesmärgiks on näidata Tallinna kultuurielu mitmekülgsust ja vaheldusrikkust, tõsta esile uusi huvitavaid artiste ja algatusi ning tutvustada põnevaid kohti linnaruumis. Festivali programmi rikastamiseks kuulutas linn välja avatud taotlusvooru, et kutsuda noored ja põnevaid kultuuritegijaid prooviruumidest välja ning anda neile võimalus ennast ja oma loomingut laiemalt tutvustada.

Abilinnapea Kaarel Oja sõnul oodati seekordses voorus võimalikult julgeid ja «kastist välja» projekte ning pettuma ei pidanud. «Tallinn on igas mõttes mitmekesine linn, kus tegutseb palju loomingulisi inimesi. Sel aastal on Kultuuriöö festivali eesmärk tuua korraks fookusesse see, mis muidu toimub äärealadel. See, kui palju põnevaid ja intrigeerivaid ideid esitati, kinnitab meie kultuuripildi rikkust ning festivali programm saab olema kindlasti väga põnev. 30. august tasub oma kalendrites ära broneerida,» lausus Oja.