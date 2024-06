TÄISTUND EKSTRA Mis teeb kurikuulsa Azovi rügemendi Ukraina armee vägevaimaks väeosaks?

Azovi polk on laiaulatuslik üksus, kuhu kuuluvad eri taustaga ja vaadetega Ukraina eest võitlejad. Hiljuti tähistas Azovi polk oma kümnendat aastapäeva ning alates selle loomisest 2014. aastal on see olnud üks põhitegijaid Ukraina kaitsejõudude koosseisus, mängides võtmerolli sõjas.

Kes on need mehed, kes kuuluvad vaenlase poolt kardetuima üksuse ridadesse ja võitlevad iga päev elu hinnaga Ukraina ja Euroopa vabaduse eest?

Sel kevadel avanes tuntud rindeoperaatorile Ivar Heinmaale ja ajakirjanik Madis Kimmelile pretsedenditu võimalus minna Azovi rügemendiga eesliinile Ida-Ukrainas. Keset kõige rängemaid lahinguid veenduti viie päeva jooksul, miks peetakse rügementi Ukraina sõjaväe üheks tugevaimaks relvaks.

Saates kohtutakse suurtükiväe üksusega, kus iga lask peab tabama sihtmärki, sest moona on alati vähe. Lisaks räägitakse meestega, kes elasid üle Mariupoli piiramise ja talusid vangis olles põrgupiinu.

«Ivar ja mina oleme esimesed välisajakirjanikud, kellele Azov annab loa teha kaasa öödrooni üksusega. Me kuuleme ja tunneme pidevalt venelaste miinipildujate tuld, mis aeg-ajalt panevad punkri seinad värisema,» sõnas Kimmel.

Kohtutakse võitlejatega, kes on läbi teinud Ukraina vabadusvõitluse verisemad peatükid. Nad on talunud põrgupiinu venelaste käes vangis olles. Just nemad aitavad mõista Azovis valitsevat relvavendlust ja sõdurite otsekohest ning karmi mõttemaailma.

Evgeniy oli eelmises elus keevitaja, täna on ta kümnendat aastat Azovi võitleja, kes on kahel korral venelaste käes vangis istunud ning kirjeldab saates oma läbielamisi. «Nad piinasid meid iga päev, alguses mitu korda päevas. Ma võin mõista õigustatud julmust, kuid selline põhjendamatu julmus näitab, et mõned bioloogilised olendid on lihtsalt Jumala või looduse eksitus.»

«Minu arvates on hea sõdur mitte see, kes on valmis oma riigi eest surema, vaid see, kes on valmis oma riigi eest tapma,» lisab Evgeniy.

Erisaade «Täistund ekstra. Azov – surmaga silmitsi» on Kanal 2s täna kell 22.