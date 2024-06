Peagi ameti maha panev Martin Herem sai kaitseministrilt suure tunnustuse

«Kindral Herem on väga keerulisel ajal Eesti kaitseväge kindlalt juhtinud ja panustanud kaitsevõime arendamisesse kogu südamega. Tema töö on olnud märkimisväärne ja muutnud Eesti turvalisemaks paigaks, kus elada,» sõnas kaitseminister.

Kindral Herem on juhtinud Eesti kaitseväge 2018. aasta 5. detsembrist. Kaitseväes alustas kindral Herem oma teenistust 1992. aastal. Enne kaitseväe juhatajaks nimetamist teenis ta kaitseväe peastaabi ülemana. Varem on ta teeninud kaitseväe ühendatud õppeasutuste ja kirde kaitseringkonna ülemana ning Tapa väljaõppekeskuse staabiülemana.

Lisaks teenistusele erinevatel juhtivatel ametikohtadel on ta osalenud välisoperatsioonil Iraagis ning kuulub Kaitseliidu taasasutajate hulka.

Lisaks eelmainitud väljaõppele on kindral Herem lõpetanud keskastmekursuse kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgemas sõjakoolis ja kõrgema juhtimiskursuse Balti kaitsekolledžis.

Kindral Heremit on tunnustatud Kotkaristi I klassi teenetemärgiga, kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest, kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest, kaitseväe eeskujuliku teenistuse risti ja paljude teiste aumärkidega.

Jaanuaris teatas kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, et astub juuni lõpus oma ametikohalt tagasi, märkides, et praeguste ohuhinnangute järgi ei toimu Eesti-vastast agressiooni vähemalt järgmise kahe aasta jooksul, mis on tema pikendatud ametiaeg.