Emapiimapangal täitub 14 aastat

«Kui rinnapiima analüüsid on korras, viiakse rinnapiim edasi neonatoloogia osakonna külmikusse, et vajadusel oleks piim koheselt võtta,» rääkis Mägi piima teekonnast beebini. «Enne beebile doonorpiima andmist küsitakse vastsündinu vanemalt vastav nõusolek. Beebi vajadustest lähtuvalt valitakse talle sobiva kaloraažiga piim ja arst määrab päevase piimakoguse.»

Igal aastal on emapiimapangal keskmiselt 25–30 doonorit. Kuna rinnapiima saab loovutada piiratud aja vältel, on oluline jälgida, et alati oleks piisavalt doonorpiima. Suvel on tavaliselt doonoreid vähem, kuna on suvepuhkuste ja reisimise aeg, ollakse rohkem suvekodudes. Seetõttu peab haigla tublide doonorite kaasabil kevadeti rohkem pingutama, et ka suvisel ajal oleks piisav doonorpiima varu olemas.