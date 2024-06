Tall Ships Races toob Tallinna üle 60 purjelaeva ja suure merepeo

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on Tallinna iga-aastane merefestival traditsioon, kuid sellel aastal muudavad suured purjelaevad ja eriüritused selle eriti meeldejäävaks. «Meie merepäevad on andnud suure panuse Tallinna merelinna kuvandisse, aga igal aastal oleme soovinud ja pingutanud, et see kõik tähendaks ka sadamaid külastavaid suuri laevu ja tegevusi merel. Tänavu saab see kõik tänu Tall Ships Races’e Tallinna jõudmisega teoks,» lausus Oja.