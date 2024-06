Märt Läänemets: Hiina luureorganid tunnevad huvi kõikide vastu

Ta kinnitas, et probleem ei seisne niivõrd selles, kas või kuidas TikTok meie ajusid peseb, vaid selles, et rakendus on Hiina riigi firma käes, mis on kohustatud tegema koostööd Hiina Kommunistliku Partei ja sealsete luureorganitega. «Hiina luureorganid tunnevad kõikide vastu huvi, noored iga aasta kasvavad suuremaks ja kui neil tekib harjumus ja sõltuvus TikTokis või mõnes teises otseselt või kaudselt hiinlaste kontrolli all olevas keskkonnas suhelda, siis nad on potentsiaalselt juba maast madalast jälgimise all,» sõnas ta ning lisas, et see ei tähenda, et nad iga üht kogu aeg jälgiksid, kuid siiski neil see võimekus on olemas.