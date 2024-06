VIDEO Tühistatud lend ja vee alla mattunud teed: vihmahoog kimbutab tallinlasi

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles jagas aga sotsiaalmeedias, kuidas Maakri tänaval said veeuputuse osaliseks tõukerattad.

Keskkonnaagentuur andis esmaspäevaks esimese taseme äikese- ja rahehoiatuse

Esmaspäeva päeval sajab mitmel pool äikesevihma, kohati on sadu tugev. Võimalik on nii rahe kui ka tugevad tuulepuhangud. Kehvade ilmaolude tõenäosus on seejuures suurem mandril.

Ka sünoptik Kairo Kiitsaku kinnitusel hakkab esmaspäeval kõrgrõhuala mõju nõrgenema ja Baltimaade kohale moodustub väheaktiivne, ent niiskema õhumassiga madalrõhuvöönd, mis loob soodsad tingimused rünksajupilvede arenguks.

«Uus nädal algab pauguga. Esmaspäeval sajab laialdaselt hoovihma, on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Äikese ajal on tuul puhanguline,» hoiatas Kiitsak sotsiaalmeedias.