GALERII Sõjamuuseum tähistas sünnipäeva soomusrongi avamise ja plaadiesitlusega

«Üle pika aja oleme jälle kokku saanud oma armsa soomusrongiga, mis mäletatavasti sõitis 2019. aastal mööda Eestit, oli liikuv sõjamuuseum ja mida külastas üle saja tuhande inimese. See rong mööda Eesti raudteid sõitma saada oli lihtsam, kui ehitada 150 meetrit raudteed siia mõisa juurde. Selleks tuli läbi teha üsna suur bürokraatia, aga nüüd on see siin ja kuulub meie ekspositsiooni hulka,» ütles Lill.

«Meil on avatud veel ajutine relvanäitus, mis on samuti pühendatud Teisele maailmasõjale ja sellel on näha Eesti kaitselahingutes 1944 mõlemal poolel kasutatud relvi. See näitus põhineb kollektsionääride Aku Soraineni, Kristjan Bachmani ja Leo Tammiksaare erakogudel,» lisas ta.