Eesti sõdur läks tagasi Iraaki, et panna punkt ühele peatükile

Kui küsida temalt, kas Eesti ühiskond on välisoperatsioonidel käijaid piisavalt väärtustanud, vastab ta, et arenguruumi veel leidub, aga veteranipoliitika vaikselt ikka areneb. «Aegamööda ehk tekib ka ühiskonnas arusaamine, mida on sõjalistel operatsioonidel käinud Eesti nimel ohverdanud ja on jätkuvalt valmis ohverdama. Kommentaarid stiilis, et oleme okupandid, teevad sõdurile haiget. Kui Estcoy-8 ajal tekkis minu teenistuse esimene tulekontakt vastasega, siis esimene mõte pärast seda oli: «Kui hea on elada!» Sel hetkel muutus midagi mu senistes väärtushinnangutes ja suhtumises. Elu vajab elamist täna. Ei ole mõtet igatseda minevikku, mõelda, kas oleks saanud midagi teistmoodi teha. Tulevikku ei ole võimalik ette näha. Plaane tuleb küll teha ja unistada, aga elu tuleb elada iga hetk. Sest keegi ei tea, kui kaua on seda meile antud.»

Kõik sõltub, mis toimub Iisraelis

Estcoy-20 kompaniiülema major Edgar Pau sõnul oli olukord Eesti kaitseväelaste jaoks Iraagis veel kuus kuud tagasi väga ohtlik, nii et eelmine rotatsioon sai vahepeal mitu korda päevas varjenditesse joosta. Foto: Kaitsevägi

Scoutspataljoni C-soomusjalaväekompanii ülem major Edgar Pau on osalenud kaks korda välisoperatsioonil Afganistanis, korra Malis ja sel aastal Estcoy-20 kompaniiülemana Iraagis.

Eesti praeguse kontingendi olukorrast kõneldes nendib Pau, et kuus kuud tagasi oli see väga ohtlik, nii et eelmine rotatsioon sai vahepeal mitu korda päevas varjenditesse joosta. «Peamiselt rünnati baasis paiknevaid koalitsioonivägesid ründedroonide ja rakettidega,» räägib ta. «Praegu on pigem mõõn ja minu arvates on see kõik seotud üldise poliitilise olukorraga piirkonnas. Iraani-meelsete rühmituste tähelepanu keskpunktis on nüüd Iisrael ja seal ümber toimuv. Mina usun, et kuni Iisraelis on olukord võrdlemisi pingeline, püsib rünnakuoht siinkandis asuvate koalitsioonivägede vastu pigem madal. Aga hoolimata sellest, et Daesh (tuntud ka kui ISIS ehk Islamiriik Iraagis ja Süürias – G. B.) ei ole piirkonnas enam nii aktiivne kui veel mõned aastad tagasi, on siin-seal nähtud nende liikumisi ja ka isevalmistatud lõhkekehade oht suureneb. Aga eks kõik sõltub sellest, mis saab Iisraeli ja Gaza konfliktist ja millal pilgud uuesti siia pöörduvad – et kuidas saaks kõik läänega seotu siit välja pressida.»