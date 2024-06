Kordategemiseks raha napib: kuulus Adavere tuulik on taas müügis

Möödunud suvel elas Allikas tuulikus ise ning tegi samal ajal ruume korda. «Mul oli plaan sinna kõrvale maja ehitada, et perega sinna kolida. Mul on aga suur pere, 14 last, seega on tarvis palju ruumi, mis nõuab ka suurt investeeringut,» rääkis Allikas. Ta lisas, et kõik tema lapsed käivad koolides üle ilma. Nooremad – viis neist – õpivad Tenerifel ning tarvis oli teha valik, kas jääda Kanaari saarele või tulla Eestisse. Et tuuliku kordategemiseks ja nii suurt peret mahutava elamise rajamiseks raha napib, tuleb jätkata elu võõrsil. «Mul on kahju näha, kuidas tuulik jõude seisab, aga paraku praegu ei ole mul nii palju vaba ressurssi.»