Zelenskõi sõnul edenevad kaitselepingud ja sõjalise abi sissevool.

"Kohe pärast Ukrainasse naasmist pidasin kohtumise kõrgeima ülemjuhatajaga. Kuulasin kaitseminister Rustem Umerovi ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ettekandeid operatiivolukorrast kõikides suundades ja piiridel. Ühtlasi siseriiklike lepingute täitmise dünaamika ja partnerite poolt välja kuulutatud kaitsepakettidest abi saamine," rääkis Zelenskõi.

President kuulas ühtlasi ära kõigi Ukraina kaitseväe osade ehk kaitseväe, rahvuskaardi, julgeolekuteenistuse, Ukraina kaitseluure ja riigipiirivalve juhtide ettekanded ning luurearuanded.

Zelenskõi sõnul näitas 15.-16. juunil Šveitsis Burgenstocki kuurordis toimunud rahutippkohtumine, et rahvusvaheline toetus Ukrainale ei vähene.

"Arutasime rahutippkohtumise tulemusi ja valmistasime ette meie järgmised sammud. Nüüd pole enam pause. Oleme teinud esimese käegakatsutava sammu rahu poole – maailma riikide enneolematus ühtsuses. See on Ukraina edu, et esimest korda meie ajaloos on nii palju juhte ja riike kogunenud Ukraina ja rahu nimel. Tänan kõiki, kes olid tippkohtumisel esindatud," rääkis president.

"Nüüd on vaja on uusi samme. Ja nad tehakse. Valmistame neid juba ette. Olen meie meeskonnale tänulik. Valmistame ette rühmade tööd Rahuvalemi punktide osas, et riigid saaksid ühineda selge spetsiifika, otsuste ja tegevuskavade nimel, mis reaalselt julgeolekut taastavad," jätkas riigipea.