USA kordas seisukohta Ukraina NATO liikmeks saamise osas

Kirby sõnul on Ühendriikide president Joe Biden kindlalt veendunud, et Ukraina on tulevikus teatud etapis NATO liige.

«Kõigepealt peavad nad selle sõja võitma ja me teeme kõik endast oleneva, et nad seda teeksid,» kinnitas Kirby vastuseks reporteri küsimusele liikmelisuse väljavaadete kohta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles esmaspäeval, et alliansi 32 liikmest 23 on teel, et täita kümne aasta tagust lubadust kulutada kaitsele vähemalt kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKT), mis on pikaaegne Washingtoni nõudmine.