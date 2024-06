Kapo juhi sõnul peab arvestama sellega, et Vene luure ei kogu kunagi infot niisama sahtlisse. Saadud infoga planeeritakse edasi luure- ning mõjutus- ja lõhestustegevust kuni selleni välja, et planeerida sõjalist agressiooni Eesti vastu.

«Me võime öelda, et tal oli teatav ligipääs Eesti ametnikele ja ametkondadele, aga selle sigipääsuga ei kahjustanud ta liigselt Eesti julgeolekut. Ka edastas ta infot Eesti elanike kohta, nende isikuandmeid, nende isikuomadusi, mida Venemaa eriteenistus või kasutada järgmiste sihtmärkide värbamise planeerimisel. Oluline moment, mida peab rõhutama, on see, et ta oli Venemaa sõjaväeluure GRU agent ehk selliseid agente aktiveeritaksegi tingimisel, kui Venemaa sõjaväelis-poliitiline juhtkond teeb Eesti suhtes otsuse alustada mis iganes sõjalist survet või agressiooni. Enne sõjalist tegevust on sellised agendid tihti pooleldi passiivsed ja koguvad üldisemat teavet,» sõnas Palloson.