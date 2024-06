Tallinnas pakub erivajadusega inimestele taksoteenust Forus Takso

Abilinnapea Karl Sander Kase (Isamaa) sõnul on Tallinn erivajadusega inimestele välja arendanud paindlikud sotsiaaltranspordi võimalused, sealhulgas võimalus kasutada ka taksoveoteenust. «Forus Takso on ka seni olnud linna partneriks ning koostöö nendega on olnud ladus. Ka teenuse kasutajad on teenusega rahul olnud,» märkis Kase. Abilinnapea lisas, et eelarve vahendid on olemas, et tagada teenuse kättesaadavus ning puudega inimeste osalemine ühiskondlikus elus.