Omanikult võeti ära 52 looma

PTA Ida regiooni juhtivspetsialisti Kaja Vainula rääkis, et amet sai Rakvere linnalt info halvas seisus koerte kohta.

«Kontrollkäigu ajal selgus, et majapidamises peetakse peale koerte veel kasse, küülikuid, merisigu, seitset papagoid ja ühte lembelindu ning tuhkrut,» ütles Vainula.

Loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse ainult juhul, kui ameti hinnangul on ohus loomade elu või tervis ning seetõttu pole võimalik jätta loomi senise loomapidaja hoolde. Kehtiva õiguse kohaselt on õigus loomi kontrollida, loomaomanikule ettekirjutusi teha ja loomi võõrandada vaid põllumajandus- ja toiduametil.