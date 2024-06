Endine vang hoiab linnaelanikke hirmu all: «Ammu arutasime, et ükskord ta selle maja põlema paneb.»

Eelmise kolmapäeva õhtul süttis Antslas kahekorruseline puidust maja, mille kõik kaheksa korterit on nüüd elamiskõlbmatud. Antsla valla abivallavanem Kurmet Müürsepp (Isamaa) sõnas, et nende seas on ka kaks vallale kuuluvat korterit. «Kõik korterid on ikka väga viletsad. Vinguhaisu ja veekahjustusi täis. Põleng oli suur ja inimesed on ärevil,» kirjeldas ta.