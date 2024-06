Eesti inimeste soetatud buss võeti Ukrainas vastu särasilmi

Kümne aasta jooksul Ukrainat abistanud ja paljugi näinud Ermi silmi valgusid seekord Starõi Sambiris võõrustajatele kõnet pidades rõõmupisarad. Küllap tundsid sisimas samaoodi teisedki autokolonniga Ukrainasse liikunud vabatahtlike meeskonna liikmed. Mõistagi oli väga rahul Starõi Sambiri linnapea Ihor Truhim, kes sõnas, et tal on keeruline leida sõnu, millega tänu suurust väljendada. «Ukraina ja Eesti inimeste vahel on kujunenud väga head sõprussuhted ja seetõttu ei tule mulle üllatusena, et üks sõber on teisele toeks. Isegi vaatamata sellele, et Eesti on [rahvaarvult] väike riik, on teie panus Ukraina heaks maksimaalselt suur. Oleme tänulikud selle eest, et meil on nii head sõbrad ja me tõepoolest hindame seda. Annaks Jumal, et Eestil läheks kõik hästi, teie riigis valitseks headus, positiivsus ja inimeste kõik unistused täituksid,» lausus Truhim ja lisas, et riigid nagu Eesti on suurepäraseks eeskujuks suurtele riikidele, sest Eesti üksnes ei luba, vaid ka teeb seda, mida lubab.