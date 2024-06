PISA loovmõtlemises Euroopa tipus: Eesti tüdrukud tegid parema tulemuse kui poisid

Tartu Ülikooli matemaatikahariduse lektor Tiin Kraav rääkis, et PISA loovmõtlemise uuringus osales 196 kooli ja 6392 õpilast, kes on sündinud 2006. aastal. «Eesti õpilastel läks loovmõtlemise testil suurepäraselt! Me saame öelda, et meil läks keskmisel ja baastasemel hästi, ka läks tippsooritajate tasemel hästi,» rääkis Kraav.