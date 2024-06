Kaitseminister tõrjub partnerite süüdistusi

Kuigi valitsusliidu partnerite väitel on kaitseminister Hanno Pevkur (RE) pöördunud peaministri poole sooviga lõpetada töösuhe kantsler Kusti Salmiga ka valitsuse tasandil, kinnitas Pevkur Postimehele, et tal pole vaja sellega tegelda, sest kantsler on niigi juba lahkumisavalduse esitanud.