GALERII Postimees sai kuldtasemel tunnustuse – ettevõtteid tunnustati reservväelaste toetamise eest

«Eesti kaitsevägi põhineb reservarmeel, seega on reservistid meie peamine jõud ja meie süda. Kui reservväelased ei käiks õppustel, poleks Eesti kaitsevõime selline, nagu ta peab olema,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur (RE) Postimehele. Tema sõnul on tööandjate toetus reservistidele oluline ning kõige lihtsam on alustada palga säilitamisest reservõppekogunemiste ajaks.

«Reservistidel on pere ja neil on tahe Eestit kaitsta, aga see tahe langeb, kui nad peaksid töölt ära tulles saama ainult riigi poolt pisikest toetust, mida on umbes 40 eurot päevas,» nentis Pevkur.