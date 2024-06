Kuusiku sõnul on konservatiivset maailmavaadet kandva erakonna olemasolu rahvale ülivajalik, kuna liberaalse mõttevoolu pealetung on suur. «EKREs on väga aatelised, tublid ja siirad inimesed, kuid see, et juhtimine on läinud kuidagi paranoiliseks, on jõudnud ka erakonnast väljapoole ning praeguseks on 460 inimest EKREst lahkunud,» rääkis Kuusik.

Tema sõnul on valitsuserakonnad oma poliitikaga praegu teinud kõik selleks, et opositsioonijõududel läheks hästi ning kui sellest ei suudeta niinimetatud pikimat kõrt tõmmata, siis on vaja taktikat muuta.

Kuusiku sõnul on ERKil 29. juuniks planeeritud üldkoosolek. «Selleks hetkeks peaks vajalikud 500 inimest ka koos olema,» viitas Kuusik arvule, mida on vaja uue erakonna loomiseks. Samas kinnitas ta, et ERKil ei ole kavas EKREst kedagi üle meelitada ning sellist kihutustööd nad ei tee. «Teod on need, mis peavad hakkama kõnelema,» rõhutas Kuusik.

Küsimusele, miks uue erakonna nimi on EKRE omale väga sarnane, vastas Kuusik, et nii Eesti, rahvuslus kui ka konservatiivsus ongi need ilusad sõnad, mis antud mõtteviisi ilmestavad. «Ühtlasi arvan, et rahvuskonservatiivsus saab eksisteerida ka ilma räuskamiseta ja valimatus suunas pasunasse panemata. Saame olla väärikad, solidaarsed ja viisakad ka nende inimestega, kes ei jaga konservatiivset maailmavaadet,» ütles Kuusik.

Tema sõnul seisab ERKil nüüd ees oma platvormi kinnitamine, kusjuures põhipunktid on samad, mis ka EKRE-l. «Küll aga oleme rääkinud viisakamast stiilist,» ütles Kuusik, lisades, et praeguses poliitsituatsioonis on rahvuslikul ja konservatiivsel erakonnal koht olemas.