Liiklusõnnetuse petujutt rikastas kelme

Teisipäeval teatas 87-aastane naine, et ta sai kõne, milles väideti, et tema lapselaps on sattunud liiklusõnnetusse. Väidetava liiklusõnnetuse teise kannatanu ravikulude katteks oli vaja maksta 35 000 eurot. 87-aastane naine andis oma kodus petturile 2500 eurot.

Politsei poole pöördus ka 51-aastane naine, kes ütles, et ta isa sai kõne, milles väideti, et tütar on põhjustanud liiklusõnnetuse. Väidetavalt liiklusõnnetuse teise kannatanu ravikulude katteks oli vaja maksta 50 000 eurot. Mees andis oma kodus petturile 5000 eurot.

52-aastane naine andis samuti teada, et tema isa sai kõne, milles väideti, et tütar on põhjustanud liiklusõnnetuse. Väidetavalt ootab tütart vangistus kui isa ei maksa teise kannatanu ravikulude 30 000 eurot. Mees andis oma kodus petturile 3000 eurot.