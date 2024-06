Eesti hangib ühiselt nelja riigiga Mistral raketisüsteeme ja rakette

Pariisis peetaval rahvusvahelisel kaitsetööstusmessil Eurosatory 2024 viibiv riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Magnus-Valdemar Saar ütles allkirjastamisel, et nii mitmeski mõttes on tegemist märgilise hankega.

«Esiteks hangivad nii mitu Euroopa Liidu liikmesriiki ühiselt midagi harva, teiseks on see ilmne tõestus sellest, et keeruline rahvusvaheline julgeolukord on liitlassidemeid oluliselt tugevdanud ja koostööd kasvatanud,» ütles Saar.